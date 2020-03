Annalisa Chirico: età, lavoro e presunta storia con Montezemolo della giornalista

Giovane, sfrontata, con le idee chiare. Soprattutto coraggiosa. Annalisa Chirico non ha paura del giudizio della gente, q questa è la sua forza più grande. La giornalista è diventata ormai un volto noto non solo per le frequenti collaborazioni con testate importanti, ma anche per le diverse apparizioni in TV, dove è spesso protagonista di dibattiti, anche accesi.

Annalisa Chirico è ospite de ‘La Repubblica delle Donne’ programma condotto da Piero Chiambretti che mette al centro storie e vicissitudini tutte al femminile. La giornalista racconterà la sua storia confrontandosi con gli altri ospiti in studio. Conosciamo meglio la giovane giornalista ospite di Chiambretti.

Annalisa Chirico, età a collaborazioni

Annalisa Chirico ha 34 anni, è una donna preparata e indipendente. Ad appena 18 anni è partita dalla sua Puglia per andare a studiare a Roma, nonostante stesse pensando di trasferirsi in Toscana per amore. Ha raccontato spesso di come il padre le abbia permesso di crescere senza barriere, dandole la possibilità di sbagliare per migliorare.

La giornalista ha un blog seguitissimo sul Foglio, prima invece su Panorama. Ama la scrittura ed è stata protagonista anche di notizie di cronaca rosa per alcune frequentazioni, come quella con Luca Cordero di Montezemolo, con cui è stata paparazzata sulla sua barca. Non ha mai avuto timore di nascondere le sue frequentazioni, attualmente però sembra essere single.