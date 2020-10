Anticipazioni Uomini e Donne oggi 30 ottobre: cosa succede al Trono Over e al Trono Classico

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 30 ottobre: cosa succede al Trono Over...

Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, che anche oggi, venerdì 30 ottobre, non mancherà di proporre al proprio pubblico spunti e discussioni. Secondo le anticipazioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi e riportate dal Vicolo delle news nella puntata di oggi la protagonista dovrebbe essere Roberta Di Padua del Trono over.

La dama, infatti, come noto, sta uscendo da qualche settimana con Michele. L’uomo la scorsa puntata ha deciso di interrompere la conoscenza con Carlotta, senza però lasciare l’esclusiva a Roberta. A surriscaldare l’animo già inquieto della dama è la scelta di Michele di uscire con Serena e soprattutto la decisione di far accomodare in studio una nuova dama: Giulia.

Roberta lascia lo studio

Le scelte di Michele faranno infuriare Roberta, tanto che la dama deciderà addirittura di lasciare lo studio per tutta la durata della puntata. Che possa essere un addio definitivo a Uomini e Donne? Difficile dirlo, ma le attenzioni riposte dalla dama in Michele lasciano intendere che ci sia una fortissima attrazione.

Durante la puntata di oggi venerdì 30 ottobre dovrebbe trovare spazio anche Sophie. La giovane tronista dichiarerà di non riuscire ad esternare i suoi sentimenti nel ruolo di tronista. Innescherà anche una discussione con Nino, che ha deciso di non portare in esterna.