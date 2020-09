Anticipazioni Uomini e Donne: quando torna in onda e primi scontri

L’attesa è finita: Uomini e Donne sta tornando. La popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi si mostrerà nuovamente a partire da domani lunedì 7 settembre. Sempre alla stessa ora: 14 e 45, ovviamente su Canale 5. Diverse novità attendono gli spettatori: a partire dall’unione del Trono Classico con quello Over.

Tutto in un unico studio, ampliato per l’occasione, senza più distinzioni d’età. In modo da portare il pubblico a seguire con passione tutte le puntate del programma. Domani vedremo quindi la presentazione dei nuovi tronisti? Non ancora, perché la prima puntata sarà dedicata al Trono over.

Trono over, anticipazioni lunedì 7 settembre

Da chi poteva iniziare il nuovo corso di Uomini e Donne se non dall’insolita coppia che aveva chiuso la scorsa edizione generando un’ondata di curiosità sul proseguimento della loro conoscenza? Stiamo parlando di Gemma Galgani e il giovane Sirius, il giovane marinaio arrivato in studio per conoscere la dama.

I due non si sono visti durante l’estate, come affermeranno al rientro in studio. Motivo per cui la conoscenza è finita e li attende una litigata nel corso della prima puntata della stagione. Torneranno a frequentarsi? Presto ancora per dirlo.