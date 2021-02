Anzio, arrestato due volte per droga in 15 giorni

Due volte arrestato in 15 giorni per droga. Accade ad Anzio, dove il figlio di un soggetto di importante caratura delinquenziale residente a Nettuno è stato nuovamente tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio dai Carabinieri. I militari infatti, dopo averlo arrestato una prima volta il 3 febbraio, non hanno smesso di monitorarlo e hanno continuato a seguirlo consentendo, nella serata di ieri, di arrestarlo nuovamente in flagranza di reato. Nella prima occasione i carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione alcune dosi di crack e tutto l’occorrente per il taglio, la pesatura e il confezionamento della sostanza mentre ieri sera è stato nuovamente sottoposto a perquisizione e controllato con ben 16 grammi di crack ancora da tagliare, da cui potenzialmente si potrebbero ricavare più di 100 dosi.

Rinvenuti anche altri due bilancini di precisione, altra sostanza da taglio e tutta l’attrezzatura necessaria per confezionare, tagliare e cuocere la cocaina che, lo spacciatore aveva nuovamente acquistato. Oggi quindi il nuovo processo con rito direttissimo.