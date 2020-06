Apple, nove nuovi iPhone in arrivo entro l’anno?

Apple potrebbe rilasciare fino a nove nuovi iPhone nel 2020, secondo i piani trapelati. I documenti legali presentati dalla società californiana suggeriscono che l’azienda si sta preparando a rilasciare il suo nuovo rumoroso smartphone, l‘iPhone 12.

I documenti, visti da Apple Insider, forniscono informazioni sugli ultimi gadget di Apple alla Commissione Economica Eurasiatica. Al suo interno, Apple menziona nove modelli di iPhone e un modello di PC Mac che desiderano avere certificato per il rilascio.

Si pensa che i cellulari siano collegati a una nuova serie “iPhone 12” che dovrebbe essere lanciata a settembre, così come a un nuovo Mac.

Apple, come sarà l’iPhone 12: possibili quattro versioni diverse in arrivo e un PC Mac

L’iPhone 12 dovrebbe essere disponibile in quattro varianti. I cinque extra nell’elenco CEE sono probabilmente modelli per diverse regioni o diverse capacità di stoccaggio.

Apple Insider spiega: “Sono nove le varianti di iPhone, e il prossimo ‘iPhone 12’ dovrebbe arrivare in quattro diversi modelli. Questi quattro alla fine avranno molte versioni diverse a seconda della tecnologia utilizzata in essi, come variazioni specifiche del paese sui modem cellulari o possibilmente diverse capacità.”

Apple non ha ancora confermato alcun piano per un iPhone 12. Recenti rapporti hanno suggerito che l’iPhone 12 arriverà in quattro varianti, tutte con connettività 5G. Il cellulare arriverà presumibilmente in varie dimensioni: una versione mini da 5,4 pollici, un modello base iPhone 12 da 6.1 pollici, un 6,1 pollici 12 Pro e un 6,7 pollici 12 Pro Max.