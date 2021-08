Aprilia, traffico di stupefacenti in casa: nei guai 37enne

Il continuo afflusso di persone presso la casa di un 37enne di Aprilia, alcune delle quali note alle forze dell’ordine come assuntori di sostanze stupefacenti, hanno portato i finanzieri di Aprilia a eseguire una perquisizione domiciliare che ha permesso il rinvenimento e il sequestro di 14 grammi di cocaina, 115 grammi di hashish, 43 grammi di marijuana essiccata nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione.

Sottoposta a sequestro anche un’efficiente serra indoor per la coltivazione della canapa indiana, perfettamente funzionante, con una pianta dell’altezza di circa 70 centimetri all’interno, comprensiva di lampade ultravioletti, sistema di riscaldamento e pannelli isolanti. Il soggetto è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. e sottoposto, nelle ore immediatamente successive all’operazione, a giudizio “per direttissima”, a seguito del quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Sono stati alcuni cittadini che hanno assistito ai fatti a raccontarci un episodio che si è verificato alle 12,40 circa alla stazione ferroviaria di Nettuno. Un giovane, all’apparenza poco più che ventenne, ha assunto sostanze stupefacenti e poi si è spogliatoio nudo ed ha iniziato a saltare e ballare, correndo intorno alla piazza. Sul posto è arrivata la volante del commissariato di polizia.