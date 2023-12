Ardea, 24enne reagisce a tentativo di rapina e viene ferito da colpo d’arma da fuoco

(Adnkronos) – La scorsa notte, intorno alle 3, i carabinieri di Ardea sono stati chiamati dall’Ospedale di Pomezia dove poco prima si era presentato, accompagnato dalla madre, un ragazzo ferito da un colpo d’arma da fuoco a una mano.

Ventiquattro anni, appartenente a una famiglia di camminanti di Noto, ha raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti alle spalle poco prima delle 23 di ieri in via Monti di Santa Lucia, ad Ardea, mentre tornava a casa. Nel tentativo di difendersi da un tentativo di rapina, sarebbe caduto a terra e nel rialzarsi uno dei banditi avrebbe fatto fuoco colpendolo a una mano. Dimesso dall’ospedale, ne avrà con una prognosi di 40 giorni. Davanti all’abitazione della madre, i carabinieri hanno repertato diverse tracce di sangue. Indagini in corso.