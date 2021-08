Ardea, incendio alla Salzare: cosa è successo

5 ore di lavoro sono servite ai vigili del fuoco e alla protezione civile per spegnere il vasto incendio che ieri pomeriggio è divampato ad Ardea, in via Valli di Santa Lucia, zona Salzare: è scoppiato un altro rogo di sterpaglie e nel canneto. Fondamentale, per spegnere i due incendi divampati ieri ad Ardea, è stato il lavoro dei volontari di protezione civile in supporto dei vigili del fuoco di Pomezia e Nemi. I roghi sono stati domati completamente solo intorno alle 18.45, dopo cinque ore.

Brutto incidente intanto in zona Tre Cancelli a Nettuno. Un uomo a bordo di un’auto ha investito e ferito in maniera gravissima un adolescente soccorso sul posto con l’eliambulanza. L’uomo in auto è fuggito ma è stato riconosciuto e la polizia è andata subito a prenderlo. Secondo testimoni è stato fermato al Bar di quartiere e portato in commissariato. La sua posizione è al vaglio ma rischia il fermo. Il ragazzino ferito è stato portato al San Camillo di Roma dove lotta per sopravvivere. Le condizioni del minore sono in lento miglioramento. L’umo alla guida dell’auto era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.