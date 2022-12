Ardea, vigili assunti, caso Ludovici: parla il Sindaco

Ardea, sindaco Cremonini interviene sul caso dell’assunzione della Ludovici tra i vigili urbani: “Ludovici ha partecipato al concorso prima di diventare assessora”.

A tentare di gettare acqua sul fuoco, il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini eletto con Fratelli d’Italia. “Questo concorso è stato indetto già dall’amministrazione precedente, Ludovici si era già iscritta, prima ancora che ricevesse la delega al personale” ha specificato il primo cittadino. “Per garantire il corretto svolgimento del concorso ho chiesto una commissione esterna e abbiamo anche un rappresentante della regione Lazio: è già tutto esterno. In ogni caso, se l’assessora entrerà in graduatoria per poter essere assunta ovviamente dovrà rinunciare al suo mandato. Ma questo può succedere e non c’è nulla contro la legge”.