Arnautovic lancia il suo gin: nuovo business per l’ex Inter

“I succhi di rutta li lascio ad altri”. Marko Arnautovic ha goduto sempre la fama di calciatori sopra le righe, per via di qualche faciloneria in cui è caduto fuori dal campo. Niente di trascendentale, ma il modo in cui ha presentato il suo nuovo business fa pensare che quell’appellativo non fosse poi così fuori fuoco.

L’ex attaccante dell’Inter diventato grande, calcisticamente, in Germania, ha iniziato un nuovo business: la produzione di gin. Un nuovo modo per investire il denaro che l’attaccante ha guadagnato negli anni, nel corso della ancora giovane carriera.

L’annuncio è arrivato in un’intervista su Sky, durante la quale ha parlato dell’investimento fatto e del suo nuovo gin: “Lo faccio io, quindi è buono sicuramente”. Dichiarazione che porta alla mente qualche sparata di Ibrahimovic. Sicuramente ad effetto, perché la voce del gin Arnautovic si è già sparsa velocemente.