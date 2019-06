Arriva il mini smartphone Palm a un prezzo pazzesco

Sbarca in Europa il mini smartphone Palm e lo fa ad un prezzo a dir poco concorrenziale, oltre che con caratteristiche davvero stuzzicanti. Quali? E’ presto detto.

Come è noto tra gli appassionati del settore e come è già in precedenza comunicato arriva anche Europa il mini smartphone a marchio Palm. Che cos’è? Semplice, ovviamente, per chi ne è già avvezzo, ma non solo. In pratica consiste un un dispositivo dalle piccole dimensioni, forse il più piccolo mai visto con sistema operativo Android.

Ecco il mini smartphone Palm, il più piccolo smart su cui viaggia Android

Il mini smartphone, chiamato correntemente “Palm”, è stato oggetto di una corposa presentazione in realtà verso la fine dell’anno passato negli Usa, in un mercato in cui l’esclusiva per la vendita è andata ad alcune specifiche aziende del posto.

Ma nel dettaglio, come detto, il dispositivo adesso giunge anche in Europa. E’ stata Vodafone ad aver annunciato di essere nella possibilità di offrire il nuovo Palm in paesi come la Germania, il Regno Unito e la Spagna. Quali sono ke caratteristiche tecniche principali di questo mini smartphone?

Eccole:

display da 3,3 pollici e 445 ppi;

SoC Qualcomm Snapdragon 435;

3 GB di RAM;

32 GB di memoria interna;

batteria da 800 mAh;

Android 8.1 Oreo.

Quanto al prezzo, ecco un’altra bella notizia. Di norma, è stato fissato negli USA sui 349,99 dollari, mentre in Europa è venduto, in Germania, Spagna e Regno Unito, con abbonamento mensile in relazione ad alcune offerte Vodafone oppure al prezzo di 451 euro.