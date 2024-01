Ascolti tv 10 gennaio 2024: chi vince il prime time

Ascolti tv 10 gennaio 2024: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Ecco i risultati della prima serata in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, mercoledì 10 gennaio 2024, su Rai1 Gifted – Il dono del talento ha conquistato 3.233.000 spettatori pari al 17%. Su Canale5 il quarto di finale di Coppa Italia: Milan-Atalanta ha incollato davanti al video 4.433.000 spettatori con uno share del 21.4% (primo tempo a 4.348.000 e il 19.9%, secondo tempo a 4.520.000 e il 23.3%). Su Rai2 l’esordio della serie The Swarm – Il quinto giorno raduna 740.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo appassiona 1.512.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 il documentario Le Frecce Tricolori segna 873.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.120.000 spettatori (7.6%). Su La7 Una Giornata Particolare segna 957.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 Autumn in New York arriva a 371.000 spettatori (2%). Sul Nove The Legend of Zorro sigla 356.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Momentum registra 515.000 spettatori (2.5%). Su Rai4 la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso arriva a 442.000 spettatori (2.2%). Su Iris Changeling è visto da 333.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie American Woman interessa 293.000 spettatori (1.4%). Su La5 Capodanno a New York appassiona 342.000 individui (1.8%).