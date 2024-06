E’ sempre Cartabianca: domani su Rete4 la Berlinguer sull’autonomia differenziata, le nomine europee, e sullo stato delle case popolari

Domani, martedì 25 giugno, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata lo scontro politico nato dopo l’approvazione in via definitiva del Disegno di legge sull’autonomia differenziata: il provvedimento, tanto caro alla Lega, continua a suscitare polemiche, anche all’interno della stessa maggioranza. Quali conseguenze vedremo sulla sanità, che già si trova in uno stato di emergenza?

Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni è impegnata con la difficile partita delle nomine europee: quali saranno i nuovi equilibri? E che ripercussioni avranno le imminenti elezioni in Francia?

Inoltre, nuove inchieste sulle differenze sociali, tra povertà e lusso, e sullo stato delle case popolari.

