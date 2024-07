Zona Bianca: domani Brindisi sul processo per la strage di Erb, poi il caso Marangon, e la scomunica di monsignor Viganò

Domani, mercoledì 10 luglio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca” in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi approfondirà gli sviluppi del processo per la strage di Erba, mentre si attende l’udienza davanti ai giudici della Corte d’Appello di Brescia per le eventuali repliche sull’istanza di revisione della sentenza di condanna all’ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Un’analisi, inoltre, sulla tragica scomparsa di Alex Marangon, il 25enne trovato arenato su un isolotto nel fiume Piave, sulla cui morte la procura di Treviso ha aperto un’indagine a carico di ignoti per omicidio volontario.

E ancora, una pagina verrà dedicata alla vicenda che vede coinvolto Monsignor Carlo Viganò, definitivamente scomunicato.

