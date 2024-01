Ascolti tv 11 gennaio 2024: chi vince il prime time

Ascolti tv 11 gennaio 2024: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Nella serata di ieri, giovedì 11 gennaio 2024, su Rai1 la prima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 5.113.000 spettatori pari al 26.9% di share (primo episodio a 5.428.000 e il 25.2%, secondo episodio a 4.807 .000 e il 29,1%). Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.695.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 Cena con Delitto – Knives Out è la scelta di 723.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 l’incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia: Juventus-Frosinone ha incollato davanti al video 3.145.000 spettatori con uno share del 14.3% (primo tempo a 3.194.000 e il 13.9%, secondo tempo a 3.099. 000 e il 14,8%). Su Rai3 L’Accusa in prima tv segna 488.000 spettatori pari al 2.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un’am di 968.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 761.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 2 in prima tv free ottiene 389.000 spettatori con l’1.8% nel primo episodio e 273.000 spettatori con l’1.9% nel secondo episodio. Sul Nove Nove Comedy Club – Giuseppe Giacobazzi in “Noi. Mille volti e una bugia” raccoglie 392.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Independence Day arriva a 431.000 spettatori (2.1%). Su Iris Danko raccoglie 335.000 spettatori (1.6%). Su Sky Uno MasterChef ha ottenuto 722.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 628.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio (797.000 spettatori complessivi considerando la replica, +1 e on demand: 885.000 nel primo episodio, 709.000 nel secondo episodio).