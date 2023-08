Ascolti tv 2 agosto 2023: i risultati in tutte le fasce

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri 2 agosto 2023 come riportato da davidemaggio.it

Su Rai1 TgUnomattina – Rassegna Stampa interessa 256.000 spettatori con l’11.6%, il Tg1 delle 7 471.000 spettatori con il 15.8% e TgUnomattina Estate 689.000 spettatori con il 18.8% (all’interno il Tg1 delle 8 a 933.000 e il 23.2%). A seguire la partita dei Mondiali Femminili di Calcio – Sudafrica-Italia è vista da 907.000 spettatori con il 22.3% (primo tempo a 888.000 e il 22.3%, secondo tempo a 924.000 e il 22.4%). Su Canale5 Prima Pagina Tg5 informa 478.000 spettatori con il 19.1% e Tg5 Mattina 854.000 spettatori con il 21.3%, mentre Morning News raccoglie 625.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte e 712.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte. Su Rai2 Le Indagini di Haley Dean dà il buongiorno a 58.000 spettatori (1.6%). A seguire il Tg2 delle 8:30 raggiunge 129.000 spettatori (3.3%) e Radio2 Happy Family è visto da 203.000 spettatori (5.1%), mentre Tg2 Dossier arriva a 142.000 spettatori (3.4%) e Tg2 Flash a 193.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 112.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 165.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York 137.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Agorà Estate convince 208.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione a 146.000 e il 3.6%, Extra a 168.000 e il 4.2%) ed Elisir – A Gentile Richiesta 179.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Agenzia Rockford ha raccolto 54.000 spettatori con l’1.4% e Detective in Corsia 68.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 140.000 spettatori (3.8%) e Coffee Break Estate di 85.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Unomattina Estate, in onda dalle 11:18 alle 11:59, ottiene 652.000 spettatori (13.3%), Camper in Viaggio 1.082.000 spettatori (15.8%) e Camper 1.477.000 spettatori (15%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.262.000 spettatori con il 19.7%. Su Rai2 Dream Hotel – Sri Lanka interessa 348.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 240.000 spettatori (4.2%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 758.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Doc Martin ottiene 284.000 spettatori (6%), il Tg3 delle 12 informa 513.000 spettatori (7.9%), mentre Quante Storie conquista 363.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 401.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte e Passato e Presente 454.000 spettatori (4%). Su Rete4 Carabinieri 5 sigla 162.000 spettatori (3.6%) e, dopo il tg, Il Segreto totalizza 184.000 spettatori (2.1%) e La Signora del West 286.000 spettatori (2.6%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 168.000 spettatori con il 3.5% nella prima parte e 308.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 1.836.000 spettatori con il 16.5%, mentre Don Matteo 10 ha intrattenuto 1.094.000 spettatori con il 10.7% nel primo episodio e 1.052.000 spettatori con il 12.9% nel secondo episodio. A seguire Sei Sorelle è visto da 741.000 spettatori con il 10.6% e, dopo il Tg1 a 871.000 spettatori e il 13.1%, Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.482.000 spettatori con il 20.3% (presentazione a 1.043.000 e il 15.4%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.411.000 spettatori (21.3%), Terra Amara 2.367.000 spettatori (22.4%), La Promessa 1.934.000 spettatori (21.7%), My Home My Destiny 1.505.000 spettatori (20.8%) e Un Altro Domani 1.029.000 spettatori (14.7%). Su Rai2 i Mondiali di Nuoto interessano 266.000 spettatori pari al 2.5%. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 raccoglie 222.000 spettatori pari al 2.4%, I Misteri di Martha’s Vineyard 273.000 spettatori pari al 3.7% e Candice Renoir 250.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 489.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 492.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 436.000 spettatori (4.7%). A seguire Magnum P.I. ha conquistato 318.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 351.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 301.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.036.000 spettatori (18.6%); Superquark più arriva a 324.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 396.000 spettatori (5.9%) nella seconda parte, Overland a 609.000 spettatori (8.8%) e Geo Magazine a 765.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum Estate ha convinto 639.000 spettatori con il 6.4%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 378.000 spettatori con il 5%. A seguire Le nostre verità – Bologna – 02.08.1980 è la scelta di 197.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è visto da 227.000 spettatori pari al 2.7%, mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 159.000 spettatori pari al 2.3%.

Seconda Serata

Su Rai1 Il mondo con gli occhi di Overland è seguito da 673.000 spettatori con il 7.5%. Su Canale5 Madri – Una Vita d’Amore è visto da 433.000 spettatori (6.2%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio segna 399.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 La storia proibita ottiene 188.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte Estate interessa 350.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Public Enemy – Un uomo in fuga è la scelta di 178.000 spettatori (5.3%). Su La7 Yellowstone totalizza 117.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 56.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.