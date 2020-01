Ascolti TV 6 Gennaio 2020, dati auditel e share ieri: I Soliti Ignoti Lotteria Italia boom 24,2%, Pinocchio flop all’8%

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di ieri, 6 gennaio 2019. Curiosi di scoprire chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Ecco i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, lunedì 6 gennaio 2020.

Nella serata di ieri, su Rai1 I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia in onda dalle 20.49 alle 24.00 – ha ottenuto 5.387.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 Pinocchio ha raccolto solo 1.759.000 spettatori con uno share dell’8%.

Su Rai2 9-1-1 ha conquistato 1.130.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Now You See me 2 invece 1.518.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 L’ultimo lupo fa 1.030.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rete4 Mountains – La Vita sopra le Nuvole incamera 489.000 spettatori con il 2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 497.000 spettatori con uno share del 2.3%.

Su Tv8 Il pesce innamorato invece 495.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Come farsi lasciare in 10 giorni 461.000 spettatori con il 2%.

Ascolti TV lunedì 6 gennaio 2020: dati auditel di tutta la giornata

Su Canale5 Striscia la Notizia fa 3.738.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Tg2 Post ha fatto 1.125.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 CSI Miami 7 ha ottenuto 1.281.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 Generazione Bellezza 1.172.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole fa 1.470.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha fatto 1.163.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 994.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte.

Su La7 Otto e Mezzo invece 1.101.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 Guess My Age è sui 509.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco invece 361.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV lunedì 6 gennaio 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 fa 3.436.000 spettatori (17.9%), e L’Eredità 5.097.000 spettatori (23.3%). Su Canale5 Avanti il Primo! fa 2.763.000 spettatori pari al 14.8%, mentre Avanti un Altro arriva a 3.905.000 spettatori (18.2%).

Su Rai2 90° Minuto ha fatto 1.424.000 spettatori (6.8%), mentre NCIS 4 1.006.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag invece 776.000 spettatori (3.9%). CSI Miami 7 871.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 Blob fa 1.148.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha fatto 467.000 individui all’ascolto (2.5%) nella prima parte e 831.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte in onda dopo il tg.

Su La7 Drop Dead Diva ha ottenuto 225.000 spettatori (1.3%) nella prima parte e 225.000 (1.1%) nella seconda parte. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 537.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV lunedì 6 gennaio 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina fa 1.059.000 spettatori con uno share del 22.1%; Concerto dell’Epifania 1.396.000 spettatori (17.6%); A Sua Immagine 1.494.000 spettatori (16.4%).

Su Canale5 Il quarto re ottiene 675.000 spettatori pari all’8.7% nella prima parte e .000 spettatori pari al % nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Dossier invece 337.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 Riverdale 3 fa 136.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 172.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio.

Su Rai3 Santa Barbara incassa 244.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 Dottor Clown 208.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Pomi d’ottone e manici di scopa invece 206.000 spettatori con il 2.6%

Ascolti TV lunedì 6 gennaio 2020: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus fa 1.989.000 spettatori con il 18.1%; La Prova del Cuoco – in onda dalle 12.23 – ha fatto 1.843.000 spettatori (12.5%).

Su Canale5 Una telecamera per due ottiene 855.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 658.000 spettatori (7.1%) nella prima parte e 1.193.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte.

Su Italia 1 il terzo episodio di Riverdale 3 fa 201.000 spettatori (2.1%), Sport Mediaset XXL 1.230.000 spettatori con il 7.5% (Sport Mediaset Magazine XXL a 1.126.000 e il 6.7%). Su Rai3 Quante Storie 731.000 spettatori (4.8%); Passato e Presente 620.000 spettatori (3.7%).

Su Rete4 Ricette all’Italiana ha ottenuto 251.000 spettatori con il 2.7% nella prima parte e 456.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo invece 591.000 spettatori (3.6%). Su La7 Mi chiamo Sam fa 154.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti TV lunedì 6 gennaio 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha ottenuto 2.049.000 spettatori pari al 13% della platea; Il Paradiso delle Signore ha fatto 1.739.000 spettatori (11.4%); La vita è meravigliosa 1.711.000 spettatori con il 10.6%.

Su Canale5 Storia d’inverno incassa 1.433.000 spettatori con il 9.1%; La ricerca della felicità 1.454.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai2 Quelli che Aspettano ha fatto 937.000 spettatori (5.9%), mentre Quelli che il Calcio1.155.000 spettatori (7.6%).

A Tutta Rete piace a 1.142.000 spettatori (7.2%), mentre 90° Minuto – La Tribuna fa 1.362.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 I Simpson 1.029.000 spettatori (6.3%) nel primo episodio e 999.000 spettatori (6.3%) nel secondo episodio; Big Bang Theory 584.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 488.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio; Ruby Red 585.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 Geo invece ottiene 1.811.000 spettatori con l’11% (Aspettando Geo a 966.000 e il 6.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum fa 719.000 spettatori con il 4.5%.

Su La7 Un povero ricco guadagna 358.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Tutti insieme per Natale 517.000 spettatori (3.4%).

Ascolti TV lunedì 6 gennaio 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Il Gran Varietà fa 827.000 spettatori con uno share dell’11.9%. Su Canale5 The Illusionist invece ottiene 259.000 spettatori pari al 4.8%.

Su Rai2 La Domenica Sportiva viaggia a 960.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 In Time fa 637.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 La Grande Storia ottiene 365.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 Pressing Serie A piace 394.000 spettatori con il 3.4%.

