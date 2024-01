Ascolti tv 8 gennaio 2024: chi vince il prime time

Ascolti tv 9 gennaio 2024: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, lunedì 8 gennaio 2024, su Rai1 la prima puntata de La Storia ha conquistato 4.459.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 la trentesima puntata del Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.562.000 spettatori con uno share del 18.4% (Night a 1.024.000 e il 25.2%, Live a 592.000 e il 16.6%). Su Rai2 Moonfall in prima tv è la scelta di 792.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Aquaman è visto da 1.525.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 FarWest segna 681.000 spettatori pari al 3.9% (presentazione a 684.000 e il 3.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 879.000 spettatori (5.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 821.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 Nonno, questa volta è guerra ottiene 434.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 2016 sigla 575.000 spettatori (3.1%). Sul 20 The Rock raduna 423.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Il labirinto del Grizzly è visto da 325.000 spettatori (1.6%). Su Iris Il padrino è scelto da 424.000 spettatori (2.5%). Su RaiPremium Un bebè per Natale raccoglie 374.000 spettatori (1.8%).