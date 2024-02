Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 1 febbraio 2024, su Rai1 la quarta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 5.100.000 spettatori pari al 27.4% di share (primo episodio a 5.375.000 e il 25.9%, secondo episodio a 4.827.000 e il 29.2%). Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.866.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 L’intruso è la scelta di 438.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 Io sono nessuno in prima tv ha incollato davanti al video 1.198.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 859.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 938.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 823.000 spettatori e il 5.5%. Su Tv8 l’ultima puntata di Quelle Brave Ragazze 2 in prima tv free ottiene 401.000 spettatori con l’1.9% (maratona di repliche fino alle 1:59 a 254.000 e l’1.7%, 222.000 e il 3.9%, 122.000 e il 4.3%). Sul Nove Nove Comedy Club – Teo Mammucari in “Sarà capitato anche a voi” raduna 292.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 King Arthur arriva a 438.000 spettatori (2.2%). Su Iris Cobra raccoglie 371.000 spettatori (1.8%). Su RaiPremium Tali e Quali in replica intrattiene 143.000 spettatori (0.8%). Su La5 Billy Elliot convince 252.000 spettatori (1.3%). Su Sky Uno MasterChef ha ottenuto 878.000 spettatori con il 4.1% nel primo episodio e 781.000 spettatori con il 4.8% nel secondo episodio (943.000 spettatori cumulati con replica, +1 e on demand: 1.020.000 nel primo episodio, 866.000 nel secondo episodio).