Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, domenica 4 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:50 alle 00:00 – la replica de Il Commissario Montalbano – Un Covo di Vipere ha conquistato 2.539.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 – dalle 21:33 alle 00:36 – la nuova edizione de Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.355.000 spettatori pari al 16.5% di share (presentazione dalle 21:26 alle 21:33 a 2.313.000 e l’11.6%). In sovrapposizione, dalle 21:50 alle 00:00, prevale Canale5 con il 16.6% e 2.541.000 telespettatori su Rai1 con il 16.56% e 2.535.000 telespettatori. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 665.000 spettatori (3.3%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 821.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Barry Seal – Una storia americana ha collezionato 774.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.260.000 – 6.3%), Report ha raccolto davanti al video 1.472.000 spettatori con l’8.1% (Plus: 974.000 – 6.7%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 570.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 La Duchessa ha interessato 310.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 la prima stagione di Petra in replica ha registrato 464.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.226.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa segna 2.036.000 spettatori con il 10.5% nella prima parte e 1.130.000 spettatori con il 9.1% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante È Finire: 496.000 – 7.8%). Sul 20 The Doorman ha coinvolto 414.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris Jane Eyre ha ottenuto 389.000 spettatori (2.2%). Su TopCrime Maigret e il pazzo di Sainte Clotilde ha registrato 312.000 spettatori (1.7%).