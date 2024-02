Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Nella serata di ieri, giovedì 8 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:19 alle 1:38 – la terza serata del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 10.001.000 spettatori pari al 60.1% di share preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:45 alle 21:14, a 11.620.000 spettatori e il 47.67%. Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:19 alle 23:32, ha raccolto 13.243.000 spettatori (58.12%) mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:38, ha raccolto 6.436.000 spettatori (65.01%). All’interno il TG1 60 secondi delle 23:54 ha informato 8.628.000 individui (63.05%). Su Canale5 – dalle 21:38 alle 23:41 – Terra Amara ha incollato davanti al video 2.347.000 spettatori con uno share del 10.65%. Su Rai2 Assassinio sull’Orient Express è la scelta di 488.000 spettatori pari al 2.14%. Su Italia1 Ghost in the Shell ha incollato davanti al video 529.000 spettatori con uno share del 2.27%. Su Rai3 Lansky segna 272.000 spettatori pari all’1.17%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 622.000 spettatori (3.42%). Su La7 Piazzapulita – Speciale: Ombre nere raggiunge 632.000 spettatori e il 2.68%. Su Tv8 Cani sciolti ottiene 194.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Tutta la verità – Il delitto di Avetrana raduna 241.000 spettatori con l’1.2%. Su Iris Resa dei conti a Little Tokyo raccoglie 272.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium La mia casa è piena di specchi segna 151.000 spettatori (0.7%). Su Sky Uno MasterChef ha ottenuto 483.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 418.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio (525.000 spettatori cumulati con replica, +1 e on demand: 563.000 nel primo episodio, 487.000 nel secondo episodio).