Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 13 febbraio 2024, su Rai1 la seconda e ultima puntata di Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia ha conquistato 3.310.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 – dalle 21:00 alle 22:53 – l’andata degli ottavi di finale di Champions League: Lipsia-Real Madrid ha incollato davanti al video 2.486.000 spettatori pari al 12.4% (primo tempo a 2.704.000 e il 12.6%, secondo tempo a 2.282.000 e il 12.3%). Su Rai2 Mad in Italy ha divertito 752.000 spettatori con il 4.6% (presentazione a 573.000 e il 2.7%). Su Italia1 Le Iene ha interessato 1.574.000 spettatori pari all’11.2% (presentazione a 1.265.000 e il 5.9%, Cosa Vi Siete Persi a 741.000 e il 15.4%). Su Rai3 il documentario in prima tv A modo mio – Patty Pravo ha interessato 711.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4.8%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.366.000 spettatori con l’8.2% (Più di 50 minuti a 502.000 e il 7.6%). Su Tv8 Io prima di te segna 541.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Sono nata il 23 ha raccolto 557.000 spettatori (3.1%). Sul 20 Gemini Man registra 538.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai4 La fiera delle illusioni ha appassionato 171.000 spettatori (1%). Su Iris In a Valley of Violence – Nella valle della violenza ha totalizzato 371.000 spettatori (2%). Su RaiMovie Starman raduna 236.000 spettatori (1.2%). Su RaiPremium Sognando Parigi coinvolge 284.000 spettatori (1.4%). Su Twentyseven Lo stagista inaspettato arriva a 315.000 spettatori pari all’1.7%. Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 167.000 spettatori (1.3%). Su RealTime Primo Appuntamento Hotel è la scelta di 347.000 spettatori con l’1.8%. Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 292.000 individui (1.5%).