Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, domenica 18 febbraio 2024, su Rai1 la prima puntata di Màkari 3 ha conquistato 3.997.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.454.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 664.000 spettatori (3.2%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 613.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Geostorm ha collezionato 989.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.314.000 – 6.3%), Report ha raccolto davanti al video 1.570.000 spettatori con l’8% (Plus: 1.050.000 – 6.8%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 497.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 A Beautiful Mind ha interessato 358.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Petra in replica ha registrato 350.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.108.000 – 5.6%), Che Tempo Che Fa segna 2.075.000 spettatori con il 10.2% nella prima parte e 1.168.000 spettatori con il 9.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante È Finire: 473.000 – 8.2%). Sul 20 Renegades: Commando d’assalto ha coinvolto 264.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Pulp Fiction ha ottenuto 306.000 spettatori (1.8%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica intrattiene 126.000 spettatori (0.7%). Su TopCrime Maigret ha un dubbio coinvolge 276.000 spettatori (1.4%).