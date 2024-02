Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 19 febbraio 2024, su Rai1 la prima puntata di Gloria ha conquistato 4.039.000 spettatori pari al 22.7% (primo episodio a 4.510.000 e il 22.5%, secondo episodio a 3.507.000 e il 22.9%). Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.550.000 spettatori con uno share del 19.6% (Night a 1.053.000 e il 26.3%, Live a 720.000 e il 19.7%). Su Rai2 Mad in Italy è la scelta di 730.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Fast & Furious 6 è visto da 999.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 – dalle 21:34 alle 22:36 – PresaDiretta segna 1.057.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione dalle 21:22 alle 21:34 a 1.033.000 e il 4.7%, Più dalle 22:36 alle 23:14 a 812.000 e il 4.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 789.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Torre di Babele – Gioventù bruciata? raggiunge 903.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 il doppio episodio di 4 Hotel ottiene 382.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove il doppio episodio di Little Big Italy sigla 326.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Whiteout – Incubo bianco raduna 307.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Gods of Egypt è visto da 383.000 spettatori (2%). Su RaiMovie El Verdugo sigla 344.000 spettatori (1.7%). Su TopCrime CSI: Miami è scelto da 263.000 spettatori (1.3%). Su Dmax Vado a vivere nel bosco arriva a 289.000 spettatori (1.5%).