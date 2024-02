Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time.

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 20 febbraio 2024, su Rai1 Aline – La Voce dell’Amore in prima tv ha conquistato 2.315.000 spettatori pari al 12.65% di share. Su Canale5 l’andata degli ottavi di finale di Champions League: Inter-Atletico Madrid ha incollato davanti al video 5.402.000 spettatori pari al 24.83% (nel dettaglio primo tempo a 5.483.000 e il 23.53%, secondo tempo a 5.328.000 e il 26.21%; post partita di 5 minuti: 3.226.000 – 18.51%). Su Rai2 la prima puntata di Dalla Strada al Palco ha convinto 1.027.000 spettatori pari al 6.07% (presentazione di 18 minuti a 1.041.000 e il 4.55%). Su Italia1, dopo una presentazione di 23 minuti a 1.437.000 e il 6.14%, Le Iene ha interessato 1.468.000 spettatori pari al 9.86% (Cosa vi siete persi: 482.000 – 8.91%). Su Rai3 il docufilm Buon Compleanno Massimo ha coinvolto 721.000 spettatori pari ad uno share del 3.41%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 720.000 spettatori con il 4.68% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.215.000 spettatori con uno share del 6.7% (Più: 422.000 – 5.74%). Su Tv8 La memoria del cuore segna 291.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Terrybilmente divagante ha raccolto 439.000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Passenger 57 – Terrore ad alta quota registra 462.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Operation Napoleon ha appassionato 450.000 spettatori (2.2%). Su Iris Corvo Rosso non avrai il mio scalpo ha totalizzato 308.000 spettatori (1.5%). Su Rai5 Dante – La Voce che Parla di Noi arriva a 63.000 spettatori (0.3%). Su RaiMovie La mosca raduna 193.000 spettatori (0.88%). Su RaiPremium Tra le onde delle Hawaii coinvolge 273.000 spettatori (1.26%). Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 119.000 spettatori (0.82%) Su Real Time Primo Appuntamento Hotel segna 347.000 spettatori con l’1.7%.. Su Cine34 Totò Peppino e la Dolce Vita segna 222.000 spettatori e l’1.02%. Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 296.000 individui (1.37%). Su Sky Sport Uno l’andata degli ottavi di finale di Champions League: Inter-Atletico Madrid ha raccolto 510.000 spettatori e il 2.3%.