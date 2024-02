Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Nella serata di ieri, mercoledì 21 febbraio 2024, su Rai1 il documentario Perché Sanremo è Sanremo? ha conquistato 1.607.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.218.000 spettatori con uno share del 17.5% (Night a 988.000 e il 24.3%, Live a 630.000 e il 18.1%). Su Rai2 la seconda puntata di Mare Fuori 4 raduna 1.198.000 spettatori pari al 7.2% di share (primo episodio a 1.187.000 e il 6.4%, secondo episodio a 1.211.000 e l’8.7%). Su Italia1 Taken – La vendetta appassiona 1.414.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.450.000 – 7.1%), Chi l’ha Visto? segna 1.707.000 spettatori pari al 10.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (5.3%). Su La7 Una Giornata Particolare – La violenza su Artemisia Gentileschi in replica segna 859.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 – dalle 21:33 alle 23:38 – la tredicesima edizione di Italia’s Got Talent in prima tv arriva a 619.000 spettatori con il 3.6% (episodio replicato in seconda serata a 169.000 e il 2.6%). Sul Nove Colpevole d’innocenza sigla 434.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Nave fantasma registra 377.000 spettatori (2%). Su Rai4 Doppia colpa arriva a 259.000 spettatori (1.4%). Su Iris Mystic River è visto da 367.000 spettatori (2.1%). Su La5 L’amore non va in vacanza appassiona 416.000 spettatori pari al 2.5%.