Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 25 febbraio 2024, su Rai1 la seconda puntata di Màkari 3 ha conquistato 3.982.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.197.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 764.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 792.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha collezionato 1.119.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 – dalle 21:38 alle 22:47 – Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 1.207.000 spettatori con il 6.3% (anteprima dalle 21:02 alle 21:38 a 881.000 e il 4.3%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 626.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 K-19 – The Widowmaker ha interessato 321.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Petra in replica ha registrato 341.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.229.000 – 6.2%), Che Tempo Che Fa segna 2.137.000 spettatori con il 10.7% nella prima parte e 1.188.000 spettatori con il 9.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo (L’Importante È Finire: 531.000 – 9%). Sul 20 The Losers ha coinvolto 414.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris L’ora più buia ha ottenuto 300.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica intrattiene 138.000 spettatori (0.8%). Su TopCrime Maigret e la principessa fa sintonizzare 278.000 spettatori (1.5%).