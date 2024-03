Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, giovedì 29 febbraio 2024, su Rai1 la settima puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 5.160.000 spettatori pari al 26.9% di share (primo episodio a 5.421.000 e il 25.8%, secondo episodio a 4.939.000 e il 28%). Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 3.026.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Una Questione Privata è la scelta di 315.000 spettatori (1.5%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video 1.161.000 spettatori con uno share del 7.3% (anteprima a 963.000 e il 4.3%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 826.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 729.000 spettatori (4.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 806.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 Attacco al Potere – Olympus Has Fallen ottiene 458.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 689.000 spettatori con il 3.4%. Sul 20 L’uomo d’acciaio arriva a 383.000 spettatori (1.9%). Su Iris Die Hard – Duri a morire raccoglie 467.000 spettatori (2.3%). Su RaiPremium la replica di Tale e Quale Sanremo intrattiene 165.000 spettatori (0.9%). Su La5 la replica del Grande Fratello sigla 151.000 spettatori (1.1%).