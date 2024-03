Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 5 marzo 2024, su Rai1 il film tv Margherita delle Stelle ha conquistato 4.248.000 spettatori pari al 23.1% di share. Su Canale5 l’incontro di Champions League Bayern Monaco – Lazio ha incollato davanti al video 3.416.000 spettatori pari al 16.1% (primo tempo: 3.805.000 – 16.7%, secondo tempo: 3.039.000 – 15.4%). Su Rai2 la terza puntata di Dalla Strada al Palco ha convinto 1.068.000 spettatori pari al 6.4% (presentazione di 12 minuti a 792.000 e il 3.5%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.441.000 e il 6.3%, Le Iene ha interessato 1.469.000 spettatori pari al 10.5% (Cosa vi siete persi: 598.000 – 14%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 377.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un’am di 680.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.309.000 spettatori con uno share del 7.5% (Più: 421.000 – 6.5%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 534.000 spettatori con il 2.6% (episodio in replica in seconda serata a 335.000 e il 2.6%). Sul nuovo ritorno di Faking It – Bugie Criminali ha raccolto 402.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Giorno della Bastiglia: Il Colpo del Secolo registra 406.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 Inesorabile ha appassionato 200.000 spettatori (1%). Su Iris Il Pistolero di Dio ha totalizzato 352.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Dimensione Terrore raccoglie 142.000 spettatori (0.7%). Su Twentyseven Il Diario di Bridget Jones segna 335.000 spettatori e l’1.6%. Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 237.000 spettatori (1.8%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 244.000 individui (1.2%). Su Real Time Primo Appuntamento Hotel segna 333.000 spettatori e l’1.6%. Su Sky Sport Uno l’incontro di Champions League Bayern Monaco – Lazio ha raccolto 345.000 spettatori e l’1.6%.