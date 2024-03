Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 11 marzo 2024, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 5.002.000 spettatori pari al 28.17%. Su Canale5 – dalle 21.40 all’1.27 – Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.278.000 spettatori con uno share del 17.61% (Night a 883.000 e il 24.52%, Live a 593.000 e il 17.69%). Su Rai2 Boss in Incognito è la scelta di 981.000 spettatori pari al 5.93% (presentazione a 757.000 e il 3.49%). Su Italia1 Fast & Furious: Hobbs & Show è visto da 1.278.000 spettatori con il 7.46%. Su Rai3 PresaDiretta segna 1.180.000 spettatori pari al 5.84% (presentazione a 1.049.000 e il 4.78%, Più a 933.000 e il 5.48%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 736.000 spettatori (4.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 795.000 spettatori e il 3.96%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 370.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, e 229.000 spettatori con l’1.7%, nel secondo episodio. Sul Nove Little Big Italy sigla 318.000 spettatori con l’1.7%, nel primo episodio, e 162.000 spettatori con l’1.6%, nel secondo episodio.