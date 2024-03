Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 17 marzo 2024, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Una Scomoda Eredità in replica ha conquistato 3.206.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.079.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 737.000 spettatori (3.6%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 803.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha collezionato 835.000 spettatori con il 4.8% di share. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 1.034.000 spettatori con il 5.5% (anteprima a 715.000 e il 3.5%, ultimi 5 minuti: 624.000 – 3.9%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 595.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Atlantide Presenta – Sacrificate Cassino ha interessato 289.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 L’Uomo sul Treno – The Commuter ha registrato 351.000 spettatori con il 2%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.013.000 – 5.2%), Che Tempo Che Fa segna 2.063.000 spettatori con il 10.3% nella prima parte e 1.301.000 spettatori con il 10.5% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.15 alle 0.46 (L’Importante È Finire: 401.000 – 7.9%). Sul 20 Doom ha coinvolto 308.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 I Fiumi di Porpora – La Serie segna 198.000 spettatori e l’1.1%. Su Iris L’Ultimo Samurai ha ottenuto 330.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie Mother’s Day interessa 267.000 individui (1.4%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica intrattiene 149.000 spettatori (0.9%).