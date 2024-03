Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 19 marzo 2024, su Rai1 il debutto della seconda stagione di Studio Battaglia ha conquistato 3.394.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 – dalle 21.39 all’1 – la fiction in replica Incastrati , con Ficarra e Picone, ha incollato davanti al video 1.531.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rai2 Dalla Strada al Palco ha convinto 1.019.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 746.000 e il 3.6%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.174.000 e il 5.6%, Le Iene ha interessato 1.391.000 spettatori pari al 10.2% (Cosa vi siete persi: 538.000 – 12.3%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 455.000 spettatori pari ad uno share del 2.4% (presentazione di 17 minuti a 531.000 e il 2.5%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un am di 708.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.213 .000 spettatori con uno share del 7.5% (Più: 412.000 – 6.2%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 525.000 spettatori con il 2.8% (episodio in replica in seconda serata a 331.000 e il 2.8%). Faking It – Bugie Criminali ha raccolto 286.000 spettatori con l’1.5% (episodio in replica in seconda serata: 132.000 – 1.3%). Sul 20 Shooter registra 667.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai4 Creed – Nato per Combattere ha appassionato 253.000 spettatori (1.4%). Su Iris L’Assedio di Fuoco ha totalizzato 392.000 spettatori (2%). Su RaiMovie Sette Minuti dopo la Mezzanotte raduna 149.000 spettatori (0.8%). Su Real Time l’esordio della nuova stagione di Primo Appuntamento coinvolge 327.000 spettatori (1.7%).Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 154.000 spettatori (1.2%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 251.000 individui (1.3%).