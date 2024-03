Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, domenica 24 marzo 2024, su Rai1 – dalle 21.06 alle 23.01 – l’amichevole di calcio Italia-Ecuador ha conquistato 5.104.000 spettatori pari al 25.7% di share (pre e post nel complesso: 3.502.000 – 18.6%, nel dettaglio primo tempo: 5.877.000 – 27.4%, secondo tempo: 4.355.000 – 23.8%). Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.111.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 Un Amore di Maggiordomo ha raccolto 1.248.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha collezionato 1.102.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 680.000 spettatori con il 3.9% (anteprima a 675.000 e il 3.2%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 605.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha interessato 357.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Nonno Questa Volta è Guerra ha registrato 147.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.062.000 – 5.4%), Che Tempo Che Fa segna 2.133.000 spettatori con il 10.2% nella prima parte e 1.279.000 spettatori con il 10.6% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.23 alle 0.44 (L’Importante È Finire: 433.000 – 8.9%). Sul 20 Bus 657 ha coinvolto 387.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 I Fiumi di Porpora – La Serie interessa 221.000 individui (1.1%). Su Iris Il Capitano del Mandolino Corelli ha ottenuto 320.000 spettatori (1.7%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica intrattiene 204.000 spettatori (1.2%).