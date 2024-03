Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 26 marzo 2024, su Rai1 la seconda stagione di Studio Battaglia ha conquistato 3.172.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 la prima tv di Incastrati 2 ha incollato davanti al video 2.165.000 spettatori pari all’11.8%. Su Rai2 la finale di Dalla Strada al Palco ha convinto 1.149.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione a 985.000 e il 4.6%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.230.000 e il 5.6%, Le Iene ha interessato 1.699.000 spettatori pari all’11.7% (Cosa vi siete persi: 644.000 – 13.6%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 431.000 spettatori pari ad uno share del 2.1% (Extra di 6 minuti: 261.000 – 1.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 712.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.430.000 spettatori con uno share dell’8.4% (Più: 410.000 – 6.3%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 461.000 spettatori con il 2.3% (episodio in replica in seconda serata a 303.000 e il 2.4%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali ha raccolto 302.000 spettatori con l’1.5% (replica di seconda serata: 165.000 – 1.5%). Sul 20 la partita di calcio Spagna-Brasile registra 599.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai4 Warrior ha appassionato 362.000 spettatori (2%). Su Iris Appaloosa ha totalizzato 289.000 spettatori (1.5%). Su Real Time Primo Appuntamento coinvolge 332.000 spettatori (1.7%). Su La5 la replica di Grande Fratello intrattiene 205.000 spettatori (1.7%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 285.000 individui (1.4%).