Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 2 aprile 2024, su Rai1 Ti Odio, anzi no Ti Amo ha conquistato 2.174.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Lazio ha incollato davanti al video 4.871.000 spettatori pari al 23.3% (primo tempo: 4.983.000 – 23.3%, secondo tempo: 4.766.000 – 24.1%). Su Rai2 – dalle 21.42 alle 23.56 – il ritorno di Belve ha convinto 1.815.000 spettatori pari al 10.4% (presentazione a 1.059.000 e il 4.8%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.048.000 e il 4.7%, Le Iene ha interessato 1.463.000 spettatori pari al 10.2% (Cosa vi siete persi: 583.000 – 14.3%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 415.000 spettatori pari ad uno share del 2%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 819.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.245.000 spettatori con uno share del 7.2% (Più: 410.000 – 6.4%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 689.000 spettatori con il 3.4% (episodio in replica in seconda serata a 517.000 e il 4%). Sul Nove Parker ha raccolto 604.000 spettatori con il 3.2%. Sul 20 Il Settimo Figlio registra 265.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Sex Crimes: Giochi Pericolosi ha appassionato 260.000 spettatori (1.3%). Su Iris Terra di Confine: Open Range ha totalizzato 459.000 spettatori (2.4%). Su Real Time Primo Appuntamento coinvolge 324.000 spettatori (1.6%). Su La5 Cinquanta Sfumature di Grigio intrattiene 323.000 spettatori (1.7%).