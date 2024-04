Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 4 aprile 2024, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene la replica de La Fortuna di Laura ha conquistato 2.096.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Se Potessi Dirti Addio ha incollato davanti al video 3.158.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 L’Uomo dei Ghiacci – The Ice Road è la scelta di 1.375.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1 Kingsman: Secret Service ha incollato davanti al video 1.118.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 970.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione. 1.027.000 – 4.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.097.000 spettatori (7.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 886.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 2012 ottiene 357.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 731.000 spettatori con il 4%. Sul 20 300: L’Alba di un Impero arriva a 300.000 spettatori (1.5%). Su Iris Point Break raccoglie 315.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Solo 2 Ore segna 255.000 spettatori (1.3%). Su RaiPremium la replica di Stasera Tutto è Possibile intrattiene 224.000 spettatori (1.3%). Su Real Time Cucine da Incubo Usa segna 344.000 spettatori e l’1.9%. Su Sky Uno Pechino Express 11 ha ottenuto 497.000 spettatori con il 2.7% (602.000 gli spettatori cumulati, con +1, on demand e replica).