Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, mercoledì 10 aprile 2024, su Rai1 – dalle 21.44 alle 0.17 – la prima puntata di Forte e Chiara ha conquistato 2.176.000 spettatori pari al 13.9% di share (presentazione di 1 minuti: 4.051.000 – 19.51%). Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania ha incollato davanti al video 2.781.000 spettatori con uno share del 16.51%. Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna 962.000 spettatori pari al 5.4% di share (primo episodio a 1.127.000 e il 5.69%, secondo episodio a 792.000 e il 5.08%). Su Italia1 – dalle 21.20 alle 21.36 – la nuova edizione de La Pupa e il Secchione appassiona 957.000 spettatori con il 5.87% (presentazione dalle 21.20 alle 21.36: 770.000 – 3.62%). Su Rai3, dopo una presentazione (1.393.000 – 6.55%), Chi l’ha Visto? segna 1.872.000 spettatori pari all’11.14%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 811.000 spettatori (5.69%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica segna 787.000 spettatori e il 4.45%. Su Tv8 il ritorno di GialappaShow arriva a 698.000 spettatori con il 4.2% (replica di seconda serata: 176.000 spettatori e il 3.9%). Su Sky Uno GialappaShow ha ottenuto lo 0.6% con 134.000 spettatori cumulati. Sul Nove I Magnifici Sette sigla 248.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 Mission: Impossible III registra 493.000 spettatori (2.65%). Su Iris The Burning Plain – Il Confine della Solitudine è visto da 315.000 spettatori (1.64%). Su RaiMovie Le Mans ‘66 – La Grande Sfida interessa 257.000 spettatori (1.42%). Su Real Time Matrimonio a Prima Vista coinvolge 449.000 spettatori (2.3%). Su Cine34 La Fidanzata di Papà segna 186.000 spettatori con lo 0.94%.