Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell'audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, martedì 16 aprile 2024, su Rai1 The Miracle Club ha conquistato 2.668.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 l’incontro di Champions League Barcellona-Paris Saint Germain ha incollato davanti al video 4.364.000 spettatori pari al 20.7% (primo tempo: 4.344.000 – 19.2%, secondo tempo: 4.384.000 – 22.4%). Su Rai2 – dalle 21.38 alle 23.38 – Belve ha convinto 1.703.000 spettatori pari al 9.3% (presentazione di 8 minuti a 983.000 e il 4.3%). Su Italia1, dopo una presentazione a 1.117.000 e il 4.9%, dalle 21.40 all’1.57, Le Iene ha interessato 1.320.000 spettatori pari al 9.4% (Cosa vi siete persi: 532.000 – 12.5%). Su Rai3 Petrolio ha coinvolto 331.000 spettatori pari ad uno share dell’1.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.349.000 spettatori con uno share del 7.7% (Più: 371.000 – 6%). Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free segna 394.000 spettatori con l’1.9% (episodio in replica in seconda serata a 295.000 e il 2.4%). Sul Nove L’Immortale ha raccolto 329.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Edge of Tomorrow – Senza Domani registra 361.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Confessions – Confessioni di un Assassino ha appassionato 161.000 spettatori (0.8%). Su Iris Passaggio di Notte ha totalizzato 314.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie Jumanji – Benvenuti nella Giungla raduna 224.000 spettatori (1.1%). Su Real Time l’ultima puntata di Primo Appuntamento coinvolge 354.000 spettatori (1.7%). Su La5 Cinquanta Sfumature di Rosso intrattiene 464.000 spettatori (2.4%).