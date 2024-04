Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 21 aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 2.382.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.014.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 723.000 spettatori (3.6%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 799.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 The Lost City ha collezionato 1.261.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 – preceduto da una presentazione di 36 minuti (1.328.000 – 6.6%) – Report ha raccolto davanti al video 1.824.000 spettatori con il 9.9% (Plus a 1.243.000 e l’8.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio viene visto da 737.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Il Giovane Hitler ha interessato 266.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Operation Fortune ha registrato 321.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.004.000 – 5.7%), Che Tempo Che Fa segna 2.230.000 spettatori con l’11.4% nella prima parte e 1.473.000 spettatori con l’11.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.19 alle 0.34 (L’Importante È Finire: 586.000 – 19.1%). Sul 20 Survive the Game ha coinvolto 290.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris Vi Presento Cristopher Robin ha ottenuto 189.000 spettatori (1%). Su RaiMovie Un Principe (Quasi) Azzurro interessa 228.000 individui (1.2%). Su RaiPremium The Voice Generations in replica intrattiene 177.000 spettatori (1.1%).