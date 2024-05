Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera?

Nella serata di ieri, lunedì 29 aprile 2024, su Rai1 – dalle 21.42 alle 0.01 – lo speciale Viva la Danza, con Roberto Bolle, ha conquistato 2.334.000 spettatori pari al 14.1%. Su Canale5 – dalle 21.38 all’1.15 – L’Isola dei Famosi 18 ha incollato davanti al video 2.230.000 spettatori con uno share del 16.9% (Isla Bonita a 1.273.000 e il 30.9%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 1.924.000 spettatori pari all’11.8% (presentazione di 20 minuti a 1.250.000 e il 6.9%). Su Italia1 Transporter 3 è visto da 1.495.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai3 Far West segna 583.000 spettatori pari al 3.5% (presentazione di 21 minuti a 563.000 e il 2.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 838.000 spettatori (5.7%). Su La7 100 Minuti raggiunge 1.134.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 4 Hotel in prima tv free ottiene 374.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 401.000 spettatori con il 2.1% (replica di seconda serata: 172.000 – 2%). Sul 20 Nomis raduna 288.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 The Beast è visto da 217.000 spettatori (1.2%). Su Iris L’Uomo del Giorno Dopo è scelto da 295.000 spettatori (1.8%). Su RaiMovie L’Oro di MacKenna registra 278.000 spettatori (1.5%). Su La7D Il Favoloso Mondo di Amelie segna 162.000 spettatori con lo 0.9%. Su La5 Rosamunde Pilcher – Un Amore Senza Tempo segna 446.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta raccoglie 333.000 spettatori pari all’1.7%.