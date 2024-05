Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, giovedì 2 maggio 2024, su Rai1 la semifinale di andata di Europa League Roma-Bayern Leverkusen ha conquistato 4.078.000 spettatori pari al 19.8% di share (primo tempo a 4.490.000 e il 20.7%, secondo tempo a 3.696.000 e il 18,9%, pre e post nel complesso: 2.465.000 – 13,4%). Su Canale5 – dalle 21.37 alle 23.02 – Terra Amara ha incollato davanti al video 2.783.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Quello che non so di te è la scelta di 1.189.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 Mission: Impossible Rogue Nation ha incollato davanti al video 1.154.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.152.000 spettatori pari al 6.7% (presentazione di 16 minuti: 1.108.000 – 5.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un’am di 1.039.000 spettatori (7.2%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 754.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 la semifinale di andata di Conference League Fiorentina-Brugge ottiene 492.000 spettatori con il 2.4% (primo tempo a 445.000 e il 2.1%, secondo tempo a 539.000 spettatori e il 2.8%). Sul Nove Comedy Match raccoglie 677.000 spettatori con il 3.5%. Sul 20 Self/Less arriva a 213.000 spettatori (1.1%). Su Iris Fire With Fire raccoglie 383.000 spettatori (1.9%). Su RaiMovie Enemy segna 221.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium la replica di Stasera Tutto è Possibile intrattiene 295.000 spettatori (1.7%). Su Real Time Vite a Limite ottiene 310.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 337.000 spettatori (4%), nel secondo episodio in onda nella seconda serata. Su Sky Uno Pechino Express 11 ha ottenuto 454.000 spettatori con il 2.3% (542.000 spettatori cumulati con replica, +1 e on demand).