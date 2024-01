Ascolti tv: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata?

Notizia in aggiornamento

Nella serata di ieri, giovedì 25 gennaio 2024, su Rai1 la terza puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 5.177.000 spettatori pari al 27.5% di share (primo episodio a 5.422.000 e il 26.3%, secondo episodio a 4.937.000 e il 28.8%). Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.948.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Bad Boys for Life è la scelta di 520.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 Non Stop ha incollato davanti al video 995.000 spettatori con uno share del 5%. Su Rai3 la seconda puntata di Splendida Cornice segna 808.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 938.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 869.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 2 ottiene 398.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Nove Comedy Club – Maurizio Battista in “Do You Remember Me?” raduna 495.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Jurassic Park III arriva a 349.000 spettatori (1.7%). Su Iris Assassins raccoglie 301.000 spettatori (1.5%). Su RaiPremium Tali e Quali in replica intrattiene 161.000 spettatori (0.9%). Su Twentyseven Richie Rich – Il più ricco del mondo è scelto da 308.000 spettatori (1.5%). Su Sky Uno MasterChef ha ottenuto 849.000 spettatori con il 4% nel primo episodio e 789.000 spettatori con il 5% nel secondo episodio (.000 spettatori cumulati con replica, +1 e on demand).