Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno?

Scopriamo tutti i risultati degli ascolti tv di ieri come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 225.000 spettatori (12.6%) nella presentazione, 545.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e 1.408.000 spettatori (22.1%) nella seconda parte. Tra la prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 872.000 spettatori con il 18.4% (TG1 Medicina: 1.070.000 – 20%). Check Up è visto da 1.238.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 343.000 spettatori (14.9%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.119.000 spettatori con il 21.1%. Speciale TG5 sigla 721.000 spettatori (10.8%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 955.000 telespettatori con il 14.3% di share. Su Rai2 TG2 Dossier accoglie 107.000 spettatori (1.7%) e Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 147.000 spettatori con il 2.2% (Saluti a 233.000 e il 3.5%). Su Italia1 Young Sheldon colleziona 150.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 166.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo segna 213.000 spettatori e il 3.2%. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 48.000 spettatori (1.8%) mentre Sulla Via di Damasco convince 92.000 spettatori (2.5%). Agorà Weekend ha raccolto 147.000 spettatori con il 2.5% (presentazione a 91.000 e il 2%) e Mi Manda RaiTre ha interessato 272.000 spettatori pari al 4% (presentazione a 154.000 e il 2.3%) mentre O Anche No è la scelta di 177.000 spettatori (2.7%). Timeline è la scelta di 161.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Brave and Beautiful ha coinvolto 83.000 spettatori con l’1.4%. Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore segna 154.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori con il 3.8% nelle News e, dopo il TG La7 a 236.000 spettatori (6%), di 255.000 spettatori con il 4.2% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 132.000 spettatori (2%) mentre Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso interessa 76.000 spettatori (1.1%). Su Sky Sport F1 il Gran Premio di Formula1 della Cina in diretta segna 370.000 spettatori e il 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

Ottimo Linea Verde.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.342.000 spettatori con il 17.7%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.382.000 spettatori con il 19.5% e Sua Santità Recita il Regina Coeli raccoglie 1.947.000 spettatori con il 21.5%. Linea Verde ha registrato 3.016.000 spettatori con il 24% (breve presentazione: 2.175.000 – 20.5%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 848.000 spettatori (12.3%) e 1.243.000 spettatori (16%) mentre Melaverde raccoglie 2.015.000 spettatori con il 19%. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 280.000 spettatori (4.2%) nella presentazione e – dopo il TGSport (342.000 – 5.1%), 337.000 spettatori con il 4.7%, nella prima parte di durata inferiore, e 547.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 253.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio e 218.000 spettatori (3%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 820.000 spettatori con il 5.8% (Magazine: 660.000 – 4.5%). Su Rai3 dopo TGR – Regioneuropa (304.000 – 4%), il TG3 delle 12 registra 488.000 spettatori (5.2%) e I Giganti del Quirinale raccoglie 412.000 spettatori (2.9%). Su Rete4, dopo una presentazione (217.000 – 3.3%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 247.000 spettatori con il 3.7%, nella prima parte, e 302.000 spettatori con il 4.3%, nella seconda parte. Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 340.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto segna 83.000 spettatori (1.2%). Uozzap! segna 117.000 spettatori (1.3%). L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 177.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Rai2 al 5.9% col Ciclismo.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.327.000 spettatori (16.5%) nella presentazione, 2.633.000 spettatori (19.8%) nella prima parte dalle 14.30 alle 15.24, 2.146.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte dalle 15.29 alle 16.54 e 1.763.000 spettatori (16.6%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.715.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.362.000 spettatori con il 16.2%. Beautiful ha intrattenuto 2.584.000 spettatori (18.6%). Terra Amara ha raccolto 2.734.000 spettatori (22.1%). A seguire Verissimo ha convinto 2.294.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 2.059.000 spettatori (18.1%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 438.000 spettatori (3.2%). La gara di Ciclismo Liegi-Bastogne è seguito da 685.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 E-Planet raccoglie 430.000 spettatori (3%) mentre Poliziotto in Prova ha interessato 181.000 spettatori (3%). Walker ha registrato 202.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, e 171.000 spettatori (1.5%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.175.000 spettatori con il 15.2%. In Mezz’Ora ha ottenuto 994.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e 609.000 spettatori (5%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (416.000 – 3.6%), Rebus ha coinvolto 533.000 spettatori con il 5% mentre Kilimangiaro ha raccolto 700.000 spettatori (6.4%) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 988.000 spettatori (8.5%) nell’ultima parte dalla durata maggiore. Su Rete4 Colombo – Un Amico da Salvare ha registrato 340.000 spettatori (2.5%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 334.000 spettatori (2.6%) e La7 Doc arriva a 232.000 spettatori (2.1%). Sabrina segna 247.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 Il Gran Premio di Formula 1 della Cina raccoglie 1.137.000 spettatori (8.5%) mentre la Superbike appassiona 359.000 spettatori (3.4%) e 310.000 spettatori (2.7%).

Seconda Serata

Bene L’Avversario.

Su Rai1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 450.000 spettatori (share del 5.4%). Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 436.000 spettatori con il 10.7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 620.000 spettatori (3.9%) nella presentazione e 592.000 spettatori con il 6.1% mentre L’Altra DS ha siglato 206.000 spettatori (4%). Su Italia1, dopo una presentazione chiamata Highlights (460.000 – 4.8%), Pressing segna un netto di 409.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rai3 L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione ha raggiunto 684.000 spettatori (6.1%) mentre TG3 Mondo è visto da 298.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Insospettabili Sospetti è la scelta di 154.000 spettatori (4.5%) nella prima parte. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica è la scelta di .000 spettatori (%).