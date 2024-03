Ascolti tv, chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerrite fasce del preserale e access prime time.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 802.000 spettatori (16.3%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.676.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.287.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (254.000 – 6%), I Fatti Vostri raduna 520.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 906.000 spettatori (9.9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. registra un netto di 375.000 spettatori (6.1%). Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello arriva a 615.000 spettatori (5.2%), mentre Sport Mediaset coinvolge 751.000 spettatori (5.9%) e 559.000 spettatori (4.5%) nella parte Extra di 6 minuti. Su Rai3, dopo una presentazione (192.000 – 4.8%), Elisir ottiene 327.000 spettatori (6.3%) e il TG3 delle 12 informa 791.000 spettatori (10.5%), mentre Quante Storie conquista 682.000 spettatori (5.9%) e Passato e Presente è seguito da 537.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 194.000 spettatori pari al 3.9%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 558.000 spettatori pari al 4.8% (primo episodio a 462.000 e il 4.2%, secondo episodio a 750.000 e il 5.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 260.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 419.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 Cucine da Incubo arriva a 114.000 spettatori (1.9%) e 4 Ristoranti a 210.000 spettatori (1.9%).

Daytime Pomeriggio

In calo Endless Love.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.549.000 spettatori con il 13% nella prima parte e 1.415.000 spettatori con il 14.6% nella seconda parte. A seguire Il Paradiso delle Signore registra 1.767.000 spettatori con il 21.3% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.399.000 – 16.9%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.693.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione e di 2.081.000 spettatori con il 21%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.418.000 spettatori pari al 19.3% e Endless Love incolla davanti al video 2.237.000 spettatori pari al 18.9%, mentre Uomini e Donne interessa 2.569.000 spettatori pari al 25.8% (Finale a 1.989.000 e il 23.1%). A seguire il daytime di Amici fa sintonizzare 1.680.000 spettatori (20.4%) e La Promessa segna 1.592.000 spettatori (19.2%), mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.406.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e a 1.302.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.346.000 e il 12.1%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (868.000 – 6.9%), Ore 14 interessa 945.000 spettatori pari all’8.5%, BellaMa’ segna 430.000 spettatori pari al 5% e Radio2 Happy Family colleziona 208.000 spettatori pari al 2.4% (Saluti a 187.000 e il 2%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 510.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 487.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 375.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio, mentre N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 306.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 332.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. A seguire The Mentalist raduna 309.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.204.000 spettatori (17.8%), mentre La Seconda Vita – Il Paradiso può Attendere coinvolge 404.000 spettatori (4.5%). A seguire Aspettando… Geo segna 497.000 spettatori (6%) e Geo conquista 1.129.000 spettatori (11.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 762.000 spettatori con il 6.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 365.000 spettatori con il 4.2%. A seguire L’avventuriero della Louisiana sigla 317.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Tagadà è visto da 347.000 spettatori pari al 3% nella presentazione e da 305.000 spettatori pari al 3.3% (#Focus a 217.000 e il 2.6%), mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a 165.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Chiamata mortale raggiunge 206.000 spettatori (1.8%), Principessa per caso 250.000 spettatori (2.9%) e La lingua dell’amore 244.000 spettatori (2.4%). Sul Nove L’Assassino è in Città segna 132.000 spettatori (1.3%), mentre Storie Criminali interessa 137.000 spettatori (1.6%) e Little Big Italy arriva a 266.000 spettatori (2.5%).

Seconda Serata

Giorgino all’8.6% con Milly Carlucci.

Su Rai1 XXI Secono – Quando il Presente Diventa Futuro sigla 656.000 spettatori con l’8.6% e Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 208.000 spettatori con il 4.8% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai2 Tango raccoglie 226.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Point Break – Punto di rottura segna 351.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Dottori in Corsia interessa 450.000 spettatori (3.2%), mentre TG3 Linea Notte informa 244.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Mina Special – Ieri e Oggi è la scelta di 138.000 spettatori (2.7%). Su La7 La7 Doc è visto da 203.000 spettatori (2.2%) e TGLa7 Notte congeda 89.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 MasterChef arriva a 238.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 129.000 spettatori (2%) nel secondo episodio. Sul Nove la replica di Little Big Italy segna 216.000 spettatori con l’1.9%.