Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access Prime Time

5.144.000 spettatori pari al 23.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.564.000 spettatori pari al 16.4%. Su Rai2 TG2 Post ha registrato 656.000 spettatori (3%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine realizza un ascolto medio di 1.402.000 spettatori (6,5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.392.000 spettatori (6,6%) e Un Posto al Sole coinvolge 1.760.000 spettatori (8%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 622.000 spettatori pari al 2.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.699.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 il game show 100% Italia intrattiene 424.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 618.000 spettatori (2,9%). Su RaiPremium Don Matteo 10 si porta a 329.000 spettatori (1.6%). Su La5 Uomini e Donne in replica sigla 406.000 spettatori con l’1.9% (Finale: 302.000 – 1.4%). Su Real Time Casa a Prima Vista fa sintonizzare 689.000 spettatori (3.2%). Su RaiSport la Coppa del Mondo di Sci Alpino arriva a 301.000 spettatori (1.4%) con la seconda manche dello slalom maschile di Schladming.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.624.000 spettatori pari al 24.3% mentre L’Eredità è visto da 4.753.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il ​​Primo! ha intrattenuto 2.169.000 spettatori (15,8%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.327.000 spettatori (19,9%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera a 459.000 spettatori e il 3.4%, Castle è seguito da 525.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e da 701.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 363.000 spettatori con il 2.4% e CSI Miami raccoglie 629.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.545.000 spettatori pari al 13.9%. Blob segna 1.167.000 spettatori pari al 6% e Via dei Matti n°0 cattura l’attenzione di 1.058.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 638.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 225.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 302.000 spettatori (1.7%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 519.000 spettatori (2.8%). Su Real Time la replica di Casa a Prima Vista raggiunge 366.000 persone (1.9%).