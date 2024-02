Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti sigla 4.664.000 spettatori (22.2%) mentre Affari Tuoi registra un netto di 5.617.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 3.572.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 TG2 Post sigla 574.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.523.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.609.000 spettatori (7.5%) e Un Posto al Sole ha appassionato 1.739.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 542.000 individui all’ascolto pari al 2.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.911.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 100% Italia ha intrattenuto 478.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica ha raccolto 681.000 spettatori con il 3.1%. Su RaiPremium Don Matteo 11 colleziona 383.000 spettatori (1.8%) nell’episodio delle 20:20. Su La5 la replica di Uomini e Donne si porta a 386.000 spettatori (1.8%). Su Real Time Casa a Prima Vista in replica raduna 615.000 spettatori (2.8%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.572.000 spettatori (24%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.893.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Avanti il Primo! ha segnato 2.269.000 spettatori (16.2%) mentre Avanti un Altro! ha divertito 3.654.000 spettatori (21.3%). Su Rai2 l’amichevole di calcio femminile Inghilterra-Italia appassiona 244.000 spettatori con l’1.6% (primo tempo a 256.000 e il 2.1%, secondo tempo a 231.000 e l’1.3%; durante l’intervallo TG Sport Sera a 285.000 e il 2%). A seguire La Conferenza Stampa ha raccolto 235.000 spettatori (1.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 531.000 spettatori con il 3.4% e C.S.I. – Scena del Crimine ha collezionato 668.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.765.000 spettatori con il 14.9%. Blob segna 1.247.000 spettatori con il 6.2% mentre Caro Marziano colleziona 1.497.000 spettatori con il 7.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 498.000 individui all’ascolto (2.5%). Su La7 Padre Brown ha raccolto 175.000 spettatori (1%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 429.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra 525.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai4 Hudson & Rex sigla 344.000 spettatori (2.5%) nell’episodio delle 18:23.