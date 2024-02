Ascolti tv, chi ha vinto nel preserale e access prime time

Ascolti Tv di ieri: non c’è soltanto la gara degli ascolti in prima serata, ma anche la sfida tra i programmi premiati ieri sera nelle fasce che anticipano proprio il prime time.

Si tratta del preserale e dell’access prime time, che per tradizione accompagnano gli italiani verso la prima serata.

Chi ha vinto la sfida dei dati share e auditel nelle suddette fasce? Ecco gli esiti di ieri sul preserale e l’access prime time come riportato da davidemaggio.it

notizia in aggiornamento

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti segna 4.371.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi conquista 5.313.000 spettatori con il 25.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.213.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 TG2 Post sigla 643.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine realizza un ascolto medio di 1.441.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.463.000 spettatori (7.1%) e Un Posto al Sole coinvolge 1.825.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 530.000 spettatori pari al 2.5%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.806.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 400.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica ha raccolto 708.000 spettatori (3.4%). Su Real Time Casa a Prima Vista in replica raduna 492.000 spettatori (2.4%).

Preserale

Avanti un Altro si porta al 22.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.384.000 spettatori pari al 23.3% mentre L’Eredità è visto da 4.632.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.582.000 spettatori (19%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.781.000 spettatori (22.4%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 303.000 spettatori (2.6%) mentre TG Sport Sera sigla 395.000 spettatori con il 3%. A seguire Castle registra 496.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 645.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 408.000 spettatori con il 2.7% mentre C.S.I. – Scena del Crimine raduna 540.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.591.000 spettatori pari al 14.2%. Blob segna 1.145.000 spettatori pari al 5.7% e Caro Marziano cattura l’attenzione di 1.263.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 526.000 spettatori (2.7%). Su La7 Padre Brown raduna 206.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 296.000 spettatori (1.7%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 522.000 spettatori (2.8%). Su Rai4 Hudson & Rex porta a casa un a.m. di 317.000 spettatori pari al 2.4% nell’episodio delle 18:26.