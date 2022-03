Ascolti Tv di ieri 1 marzo 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 1 marzo 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 1 marzo per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del TG1, in onda dalle 7.01 alle 9.02, sigla il 20.7% con 1.247.000 spettatori; Uno Mattina Speciale informa 1.334.000 telespettatori con il 20.6% di share e Rai Parlamento Speciale 1.119.000 (17.3%). Su Canale5 Mattino Cinque News ha informato 1.252.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 1.089.000 (16.9%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3% con 198.000 spettatori e l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2022 informa 204.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 126.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e di 180.000 (2.8%) nel secondo, mentre Chicago P.D. di 208.000 (3.1%). Su Rai3 Agorà convince 484.000 spettatori pari al 7.2% di share e Agorà Extra si porta all’8.3% con 535.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 66.000 spettatori con share dell’1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 128.000 spettatori con il 3% nelle News e 274.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 278.000 spettatori pari al 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Storie Italiane, in onda dalle 10.43 alle 12.09, fa compagnia a 1.167.000 spettatori (15.4%), Rai Parlamento Speciale informa 1.396.000 spettatori con il 12.9% e E’ Sempre Mezzogiorno! Menù, in onda dalle 12.36 alle 13.24, a 1.909.000 spettatori (13.4%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.766.000 telespettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 587.000 spettatori con il 6.2% dalle 11.57 alle 12.13 e 1.217.000 (10%) dalle 12.15 alle 12.54. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 266.000 spettatori con il 3% di share, il GF Vip interessa a 697.000 spettatori (4.8%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 618.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Elisir è seguito da 400.000 spettatori (5.4%), il TG delle 12 da 972.000 spettatori (9.5%), Rai Parlamento Speciale si porta al 4% con 574.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di .000 spettatori pari al % di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 144.000 spettatori con l’1.2% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 601.000 spettatori (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 436.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte e 667.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 179.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 2.093.000 spettatori (15.3%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.214.000 spettatori (18.3%). La Vita in Diretta informa 2.649.000 spettatori con il 19.1% (presentazione 2.197.000 – 18.2%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.660.000 spettatori (16.9%), Una Vita ha convinto 2.504.000 spettatori con il 17% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24% con 3.121.000 spettatori (finale 2.760.000 – 22.5%). Amici interessa a 2.311.000 spettatori (19.2%) e la striscia del GF Vip a 2.074.000 (17.6%); Love is in the Air interessa a 1.933.000 spettatori (16.2%), Pomeriggio Cinque a 2.005.000 spettatori con il 14.4% (presentazione 1.722.000 spettatori – 13.9%, Saluti finali 1.972.000 – 12.7%). Su Rai 2 Ore 14 interessa a 655.000 spettatori (4.6%), Speciale Tg2 ha informato 614.000 spettatori con il 5% di share e Castle piace a 291.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 576.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 615.000 (4.2%) nel secondo e 550.000 (4%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 402.000 spettatori (3.2%) e Modern Family intrattiene 264.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.397.000 spettatori (15.7%) e Il Commissario Rex 510.000 spettatori con il 4.2% di share; Geo registra 1.317.000 spettatori con l’8.7% di share dalle 16.50 alle 17.00, il TG3 Speciale, in onda dalle 17.00 alle 18.00 928.000 spettatori (7.5%) e sempre Geo 1.317.000 spettatori con l’8.7% dalle 18.00 alle 18.56. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 832.000 spettatori con il 5.9% e il Tg4 – Diario di Guerra informa 391.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 531.000 spettatori con il 4.2% e Tagadà #Focus 557.000 (4.7%). Su TV8 Amore, Romanticismo e Cioccolato è la scelta di 309.000 spettatori (2.6%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.183.000 spettatori con il 13.6% di share. Su Canale 5 Coppa Italia Live ha totalizzato una media di 1.479.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5% e X-Style interessa a 435.000 spettatori (4.3%). Su Rai2 Tonica segna 330.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai 3 TG3 LineaNotte segna il 7% con 542.000 spettatori. Su Italia1 Noi Siamo Infinito viene visto da una media di 243.000 ascoltatori con il 3.1% di share. Su Rete4 La Forma dell’Inganno ha segnato il 4.6% con 196.000 spettatori.

