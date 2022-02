Ascolti Tv di ieri 17 febbraio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 17 febbraio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 17 febbraio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 558.000 telespettatori con l’11.1% di share nella presentazione e a 1.002.000 (17.4%) nel programma vero e proprio. La prima parte di Storie Italiane interessa a 886.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Mattino Cinque News ha informato 1.021.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 923.000 (17.7%) nella seconda. Su Rai 2 le Olimpiadi di Beijing 2022 siglano il 6.1% con 172.000 spettatori dalle 2.00 alle 8.29 (nel dettaglio Sci 160.000 – 7%, Pattinaggio sul Ghiaccio 163.000 – 6.6%) e il 7.3% con 426.000 spettatori dalle 8.50 alle 11.00 (Sci 417.000 – 7.8%, Sci Freestyle Cross 414.000 – 7.4%). Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 123.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e di 179.000 (3.5%) nel secondo, Chicago P.D. di 187.000 (3.3%). Su Rai3 Agorà convince 428.000 spettatori pari al 7.4% di share e Agorà Extra si porta al 6.5% con 337.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Miami Vice registra 123.000 spettatori con share del 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 111.000 spettatori con il 2.6% nelle News e 201.000 (3.5%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 135.000 spettatori pari al 2.6%. Su TV8 Vite da Copertina sigla lo 0.4% con 25.000 spettatori.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 968.000 spettatori (15.1%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.783.000 spettatori (15.8%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.652.000 telespettatori con il 19.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 592.000 spettatori con l’8.5% nella prima parte e 1.018.000 (9.2%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 263.000 spettatori con il 3.4% di share, il GF Vip interessa a 571.000 spettatori (4.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 737.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Elisir è seguito da 451.000 spettatori (7%), il TG delle 12 da 941.000 spettatori (10.4%), Quante Storie si porta al 6.7% con 879.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 633.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 185.000 spettatori con l’1.6% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 668.000 spettatori (4.7%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 252.000 spettatori con share del 3.8% nella prima parte e 385.000 spettatori con il 3.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 144.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.717.000 spettatori (13.8%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.955.000 spettatori (18.7%). La Vita in Diretta informa 2.355.000 spettatori con il 18.7% (presentazione 2.045.000 – 18.6%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.519.000 spettatori (17.3%), Una Vita ha convinto 2.387.000 spettatori con il 17.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 22.9% con 2.710.000 spettatori (finale 2.143.000 – 20.2%). Amici interessa a 1.829.000 spettatori (17.6%) e la striscia del GF Vip a 1.845.000 (18%); Love is in the Air interessa a 1.720.000 spettatori (15.8%), Pomeriggio Cinque a 1.568.000 spettatori (14%) nella presentazione, a 2.009.000 spettatori (15.8%) dalle 17.47 alle 18.28 e a 1.911.000 (13.4%) nei saluti finali. Su Rai 2 Ore 14 interessa a 579.000 spettatori (4.4%), Detto Fatto ha convinto 479.000 spettatori con il 4.5% di share e Castle piace a 282.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 648.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 651.000 (4.9%) nel secondo e 559.000 (4.5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 400.000 spettatori (3.6%) e Modern Family intrattiene 304.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.508.000 spettatori (17.9%) e Il Commissario Rex 427.000 spettatori con il 4.1% di share; Geo registra 1.513.000 spettatori con l’11.6% di share (Aspettando Geo 907.000 – 8.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 875.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 273.000 spettatori con il 2.4% e Tagadoc 127.000 (1.1%). Su TV8 Amore tra i Ghiacci è la scelta di 246.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 914.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 236.000 spettatori con l’1.8% e Cerchi Azzurri l’1.3% con 70.000 spettatori. Su Rai 3 La Grande Storia segna il 3.3% con 517.000 spettatori. Su Italia1 Chucky viene visto da una media di 291.000 ascoltatori con il 3.9% di share. Su Rete4 Se Permettete Parliamo di Donne ha segnato il 3.7% con 178.000 spettatori.

