Ascolti Tv di ieri 2 Giugno 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 2 Giugno per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 2 Giugno 2022 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà? Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti della prima serata di ieri.

In aggiornamento.

Ascolti Tv di ieri 2 Giugno 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, giovedì 2 giugno 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha interessato 2.811.000 spettatori pari al 18.9%. Su Canale 5 in prima visione La Mia Banda Suona il Pop ha raccolto davanti al video 1.881.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Appena un Minuto ha interessato 786.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 l’incontro di Nations League Spagna-Portogallo ha intrattenuto 1.107.000 spettatori con il 6.6% (pre e post nel complesso: 742.000 – 4.6%). Su Rai3 il documentario Caro Presidente, con la voce narrante di Walter Veltroni, ha raccolto davanti al video 348.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%.

Aggiornamento ore 9,44

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.052.000 spettatori con l’8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 773.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Tv8 la terza stagione di Antonino Chef Academy segna 253.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Only Fun – Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, ha raccolto 411.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre segna 349.000 spettatori con il 2.3%.

Aggiornamento ore 11.13

Su Rai4 CSI Vegas registra 201.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai5 il Concerto dell’Anniversario della Costituzione ha interessato 153.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai Movie Fuori Controllo – Edge of Darkness segna 440.00 spettatori con il 2.7%. Su Rai Premium Katie FForde un Amore di Lana raccoglie 373.000 spettatori con il 2.3%. Su Iris Caccia a Ottobre Rosso segna 414.000 spettatori con il 2.7%. Su Real Time Elisabetta – L’Ultima Regina ha ottenuto 277.000 spettatori con l’1.7%. Su Sky Uno Quelle Brave Ragazze ha ottenuto 86.000 spettatori con lo 0.5% (265.000 spettatori cumulati considerando +1, replica, on demand).

aggiornamento ore 14.31